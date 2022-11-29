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Львовщина проголосовала за запрет Московского патриархата и обратилась к Раде

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 ноября 2022, 17:20
ФОТО ИЛЛЮСТРАТВИНО: ПРЕСС-СЛУЖБА УПЦ МП

Депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области, а также обратились к Верховной Раде с просьбой реализовать это решение.

Источник: пресс-служба Львовского областного совета 

Детали: В обращении депутаты просят внести изменения в законодательство Украины, чтоб обеспечило бы выполнение решения.

На заседании депутаты также советовали органам местного самоуправления провести общее собрание религиозных общин, чтобы поспособствовать изменению их подчиненности. Кроме того, они обратились к правоохранителям и Силам территориальной обороны по обеспечению сохранности имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые перейдут к другим конфессиям.

Что этому предшествовало: Впервые депутаты Львовского облсовета приняли подобное заявление 14 июня.

"Все эти годы, особенно с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, УПЦ МП неоднократно открыто проявляла свою антиукраинскую и антигосударственную позицию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года руководство УПЦ МП уклоняется публично высказываться на темы, связанные с войной, а их риторика в отношении российского президента, российской церкви и ее главы неизменно умеренна. Во время служб священнослужители продолжают навязывать прихожанам нарративы агрессора и вспоминать предстоятеля РПЦ, который не только не осудил российское вторжение в Украину, но и дальше поддерживает путинский режим и благословляет вооруженные силы РФ на физическое уничтожение украинцев".

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Мы, депутаты Львовского областного совета, осознавая свою ответственность перед избирателями Львовщины, считаем недопустимым дальнейшее существование и деятельность УПЦ МП в Украине в целом и на Львовщине в частности", - говорится в заявлении.

Темы: религияЛьвовщина
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