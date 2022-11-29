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Син Портнова виїхав з України за підробленими документами – ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 29 листопада 2022, 20:37
АНДРІЙ ТА ІГОР ПОРТНОВИ, ФОТО "СХЕМ"

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер за підробленими документами.

Джерело: "Наші Гроші – Львів"

Деталі: У вересні стало відомо, що Ігор як волонтер виїхав у напрямку Польщі і відтоді не повернувся.

Проте досі не було відомо, яким він зміг перетнути кордон і хто відповідає за його "волонтерську діяльність".

ЗМІ дізналися, що Портнов молодший виїхав завдяки дозволу, який надала Львівська військова адміністрація на підставі відповідного звернення від ГО "Народна самооборона".

Проте, як виявилося, документ був підробкою – на ньому була фейкова емблема, назва та печатка без ЄДРПОУ.

 

Назва і емблема з "документу" Портнова дуже схожий на назву й емблему справжньої ГО області – "Народна самооборона Львівщини".

ВІДЕО ДНЯ

Причини, чому Портнова випустили за кордон, можуть бути різні – недбалість, непрофесіоналізм або злочин, за який отримали хабар.

 
порівняння фейкової печатки зі справжньою

Львівська ОДА відповідає на це, що вона "не наділена повноваженнями щодо перевірки" даних, які їй надходять.

ДПСУ також не відповіли на запитання журналістів, як Портнов молодший зміг виїхати за підробленими документами, бо дбають про персональні дані.

Станом на 29 листопада він досі "волонтерить" за кордоном.

Теми: Портновкордонволонтери
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