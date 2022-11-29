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Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам - СМИ

Роман ПетренкоВторник, 29 ноября 2022, 20:37

Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер по поддельным документам.

Источник: "Наші Гроші – Львів"

Детали: В сентябре стало известно, что Игорь как волонтер выехал в направлении Польши и с тех пор не вернулся.

Однако до сих пор не было известно, каким образом он смог пересечь границу и кто отвечает за его "волонтерскую деятельность".

СМИ узнали, что Портнов младший выехал благодаря разрешению, которое предоставила Львовская военная администрация на основании соответствующего обращения от ОО "Народная самооборона".

Однако как оказалось, документ был подделкой - на нем была фейковая эмблема, название и печать без ЕДРОУ.

Название и эмблема из "документа" Портнова очень похожи на название и эмблему настоящей ОО области - "Народная самооборона Львовщины".

ВИДЕО ДНЯ
 

Причины, почему Портнова выпустили за границу, могут быть разные - халатность, непрофессионализм или преступление, за которое получили взятку.

 
сравнение печаток настоящей и фейковой

Львовская ОГА отвечает на это, что она "не наделена полномочиями по проверке" данных, которые ей поступают.

ГПСУ также не ответили на вопрос журналистов, как Портнов младший смог выехать по поддельным документам, потому что заботятся о персональных данных.

Темы: Портновграницаволонтеры
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