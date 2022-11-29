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День ЧС-2022: США вибили Іран, Катар увійшов в історію

Роман ПетренкоВівторок, 29 листопада 2022, 21:57
День ЧС-2022: США вибили Іран, Катар увійшов в історію
американські фанати, фото getty

На десятий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі почалися завершальні матчі групового етапу, після яких декілька команд вилетіли з турніру.

Джерело: УП

Деталі: На третій тур групового етапу змінюється формат зустрічей – матчі однієї групи відбуваються паралельно, щоб ніхто не знав результату своїх конкурентів та до останнього зберігалася інтрига.

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Першими почали Еквадор з Сенегалом та Нідерланди з Катаром.

На 42 хвилині нападника Сенегалу, який виходив віч-на-віч з воротарем, брутально збивають у штрафній зоні – пенальті. Команда реалізовує шанс і відривається вперед.

На 67 хвилині Еквадор після навісу з кутового забиває гол, але вже через дві хвилини пропускає також зі стандарту – зі штрафного.

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Після цього команди мали декілька можливостей, але рахунок не змінився – 1:2.

Сенегал завдяки цій перемозі проходить до плей-оф.

У паралельному матчі Нідерланди без проблем переграли Катар 2:0.

Загалом матч нічим не запам’ятався через шалену різницю в класі гравців.

Проте є декілька рекордів, точніше, антирекордів. Господарі чемпіонату світу (наразі – Катар) вперше в історії програли усі 3 матчі групового етапу.

Також Катар пропустив найбільше голів серед країн-господарок чемпіонатів світу – ніхто ще не пропускав 7 м'ячів у трьох іграх.

У вечірніх матчах грали Іран з США та Уельс з Англією.

Англія по всіх параметрах перегравала Уельс – завдали 7 ударів проти 1 у площину воріт, тотально контролювали м’яч, за статистикою зробили майже вдвічі більше пасів та перемогла з розгромним рахунком 3:0.

Перший тайм команди завершили внічию, проте вже на початку другого англійці забили два голи з різницею в одну хвилину, а пізніше - третій.

За результатами трьох ігор Уельс вилітає з турніру, пропустивши 6 голів.

Нагадаємо, що саме збірна Уельсу не дала Україні поїхати на Мундіаль.

США та Іран зійшлися у принциповій грі на виліт.

Американці завдяки голу в першому таймі перемагають у матчі.

Країна, яка допомагає Росії у війні проти України, вилітає з Чемпіонату.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
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