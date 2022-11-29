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День ЧМ-2022: США выбили Иран, Катар вошел в историю

Роман ПетренкоВторник, 29 ноября 2022, 21:57
День ЧМ-2022: США выбили Иран, Катар вошел в историю
американские фанаты, getty

На десятый день Чемпионата мира 2022 в Катаре начались завершающие матчи группового этапа, после которых несколько команд вылетели из турнира.

Источник: УП

Детали: На третий тур группового этапа меняется формат встреч - матчи одной группы проходят параллельно, чтобы никто не знал результата своих конкурентов и до последнего сохранялась интрига.

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Первыми начали Эквадор с Сенегалом и Нидерланды с Катаром.

На 42 минуте нападающего Сенегала, который выходил один на один с вратарем, грубо сбивают в штрафной зоне - пенальти. Команда реализует шанс и отрывается вперед.

На 67 минуте Эквадор после навеса с углового забивает гол, но уже через две минуты пропускает также со стандарта - со штрафного.

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После этого команды имели несколько возможностей, но счет не изменился - 1:2.

Сенегал благодаря этой победе проходит в плей-офф.

В параллельном матче Нидерланды без проблем переиграли Катар 2:0.

В целом матч ничем не запомнился из-за огромной разницы в классе игроков.

Однако есть несколько рекордов, точнее, антирекордов. Хозяева чемпионата мира (сейчас - Катар) впервые в истории проиграли все 3 матча группового этапа.

Также Катар пропустил больше всего голов среди стран-хозяек чемпионатов мира - никто еще не пропускал 7 мячей в трех играх.

В вечерних матчах играли Иран с США и Уэльс с Англией.

Англия по всем параметрам переигрывала Уэльс - нанесли 7 ударов против 1 в створ ворот, тотально контролировали мяч, по статистике сделали почти вдвое больше пасов и победила с разгромным счетом 3:0.

Первый тайм команды завершили вничью, однако уже в начале второго англичане забили два гола с разницей в одну минуту, а позже - третий.

По результатам трех игр Уэльс вылетает из турнира, пропустив 6 голов.

Напомним, что именно сборная Уэльса не дала Украине поехать на Мундиаль.

США и Иран сошлись в принципиальной игре на вылет.

Американцы благодаря голу в первом тайме побеждают в матче.

Страна, которая помогает России в войне против Украины, вылетает из Чемпионата.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
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