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Зеленський: До кінця року Росія втратить 100 тисяч своїх військових

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 23:27
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що до кінця року кількість вбитих російських загарбників в Україні досягне 100 тисяч військових.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що ситуація на фронті залишається складною. За його словами, попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, здійснюють планування щодо південного напрямку.

"Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони", - підкреслив президент.

Що було раніше: За даними  Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російська армія втратила біля 88 380 військових.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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