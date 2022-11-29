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Зеленский: До конца года Россия потеряет 100 тысяч своих военных

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 23:27
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что до конца года количество убитых российских захватчиков в Украине достигнет 100 тысяч военных.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых".

Детали: Также Зеленский сообщил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, осуществляют планирование по южному направлению.

"Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения. Они говорили, что захватят Донецкую область - весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля российская армия потеряла около 88 380 военных.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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