Окупанти вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси і пожежні

Російські військові розграбовують житла мешканців і підприємства у тимчасово окупованому Херсоні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову

Пряма мова Лугової: "Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало комунальним підприємствам, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, – це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і на підприємстві "Херсонгаз". Воно повністю спустошене".

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Деталі: За словами голови адміністрації, окупанти вивезли автопарк міста, який був поповнений 30-ма автобусами.

Також загарбники вивезли з Херсона всі "швидкі допомоги" та пожежні машини.

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