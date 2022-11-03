Окупанти вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси і пожежні

Російські військові розграбовують житла мешканців і підприємства у тимчасово окупованому Херсоні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову

Пряма мова Лугової: "Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало комунальним підприємствам, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, – це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і на підприємстві "Херсонгаз". Воно повністю спустошене".

Деталі: За словами голови адміністрації, окупанти вивезли автопарк міста, який був поповнений 30-ма автобусами.

Також загарбники вивезли з Херсона всі "швидкі допомоги" та пожежні машини.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнування мостів через ріку.

Також повідомлялося, що російські окупанти мародерять тимчасові окуповані райони Запорізької області – наразі вони продовжують розкрадати українські держпідприємства в Мелітополі.