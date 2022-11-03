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Окупанти вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси і пожежні

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 13:01
Окупанти вивезли з Херсона всі швидкі, автобуси і пожежні
Російські окупанти. Фото з Telegram колаборанта Кирила Стремоусова

Російські військові розграбовують житла мешканців і підприємства у тимчасово окупованому Херсоні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову

Пряма мова Лугової: "Розграбоване абсолютно усе майно в нашому місті, яке належало комунальним підприємствам, що забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, – це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація і на підприємстві "Херсонгаз". Воно повністю спустошене".

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Деталі: За словами голови адміністрації, окупанти вивезли автопарк міста, який був поповнений 30-ма автобусами.

Також загарбники вивезли з Херсона всі "швидкі допомоги" та пожежні машини.

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Теми: ХерсонокупаціявійнаХерсонська область
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