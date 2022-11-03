Гауляйтер Стремоусов: Війська Росії, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра
Четвер, 3 листопада 2022, 13:48
Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.
Джерело: російський РБК
Пряма мова: "Ймовірно, наші війська (російські окупанти - ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку".
Реклама:
Деталі: Водночас він стверджує, що немає "масованого різкого наступу" і всі атаки ЗСУ нібито відбиті.
Що цьому передувало:
- Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.
- Наприкінці жовтня український Центр національного спротиву підтвердили, що росіяни перенесли окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. У Генштабі України також підтвердили переміщення окупаційної адміністрації.
- 3 листопада стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.
- Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив УП, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що залишають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи і готуються до оборони в окупованому обласному центрі.
ВІДЕО ДНЯ