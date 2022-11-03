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Гауляйтер Стремоусов: Війська Росії, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 14:48
Скріншот

Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.

Джерело: російський РБК 

Пряма мова: "Ймовірно, наші війська (російські окупанти - ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку".

Деталі: Водночас він стверджує, що немає "масованого різкого наступу" і всі атаки ЗСУ нібито відбиті.

Що цьому передувало:

  • Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.
  • Наприкінці жовтня український Центр національного спротиву підтвердили, що росіяни перенесли окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. У Генштабі України також підтвердили переміщення окупаційної адміністрації.
  • 3 листопада стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.
  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив УП, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що залишають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи і готуються до оборони в окупованому обласному центрі. 

Теми: Херсон
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