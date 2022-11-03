Гауляйтер Стремоусов: Війська Росії, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра

Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.

Джерело: російський РБК

Пряма мова: "Ймовірно, наші війська (російські окупанти - ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку".

Деталі: Водночас він стверджує, що немає "масованого різкого наступу" і всі атаки ЗСУ нібито відбиті.

Що цьому передувало: