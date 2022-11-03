Гауляйтер Стремоусов: Війська Росії, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра

Один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра.

Джерело: російський РБК

Пряма мова: "Ймовірно, наші війська (російські окупанти - ред.) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку".

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Деталі: Водночас він стверджує, що немає "масованого різкого наступу" і всі атаки ЗСУ нібито відбиті.

Що цьому передувало:

Гауляйтер Кирило Стремоусов заявив у жовтні про підготовку наступу українських військ на місто. Пізніше окупанти оголосили про переміщення так званої "адміністрації" на лівий берег Дніпра.

Наприкінці жовтня український Центр національного спротиву підтвердили, що росіяни перенесли окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. У Генштабі України також підтвердили переміщення окупаційної адміністрації.

3 листопада стало відомо, що в Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив УП, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що залишають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи і готуються до оборони в окупованому обласному центрі.