Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Мирівську громаду, поранено жінку
Середа, 30 листопада 2022, 00:15
У другій половині дня 29 листопада російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині, поранено літню жінку.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram
Деталі: За даними Лукашука, внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження. Вона отримала легкі ушкодження, наразі перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно.
Голова облради також повідомив, що окупанти понівечили на території громади близько п'яти приватних будинків, господарську споруду і газогін.
ВІДЕО ДНЯ