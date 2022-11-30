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Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Мирівську громаду, поранено жінку

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 00:15
Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок, фото з Telegram Лукашука

У другій половині дня 29 листопада російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині, поранено літню жінку.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Деталі: За даними Лукашука, внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження. Вона отримала легкі ушкодження, наразі перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно.

Голова облради також повідомив, що окупанти понівечили на території громади близько п'яти приватних будинків, господарську споруду і газогін.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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