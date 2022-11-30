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Днепропетровщина: россияне обстреляли Мировскую громаду, ранена женщина

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 00:15
Поврежденный в результате обстрела дом, фото из Telegram Лукашука

Во второй половине дня 29 ноября российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, ранена пожилая женщина.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Детали: По данным Лукашука, в результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения. Она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

Председатель облсовета также сообщил, что оккупанты повредили на территории громады около пяти частных домов, хозяйственную постройку и газопровод.

 
 

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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