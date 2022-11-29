Днепропетровщина: россияне обстреляли Мировскую громаду, ранена женщина

Поврежденный в результате обстрела дом, фото из Telegram Лукашука

Во второй половине дня 29 ноября российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, ранена пожилая женщина.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Детали: По данным Лукашука, в результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения. Она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

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Председатель облсовета также сообщил, что оккупанты повредили на территории громады около пяти частных домов, хозяйственную постройку и газопровод.