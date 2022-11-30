Днепропетровщина: россияне обстреляли Мировскую громаду, ранена женщина
Среда, 30 ноября 2022, 00:15
Во второй половине дня 29 ноября российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, ранена пожилая женщина.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Детали: По данным Лукашука, в результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения. Она получила легкие повреждения, сейчас находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.
Председатель облсовета также сообщил, что оккупанты повредили на территории громады около пяти частных домов, хозяйственную постройку и газопровод.
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