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Окупанти випустили 150 боєприпасів по прикордонню Сумщини

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 01:58
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

29 листопада ворог спрямував на прикордонні громади Сумської області 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За його словами, протягом дня росіяни 6 разів обстрілювали Краснопільську громаду. Прикордонні села ворог обстрілював з артилерії (загалом 66 "прильотів" зі 152 мм і 120 мм калібрів) та мінометів (12 "прильотів").

Внаслідок одного із обстрілів на території громади пошкоджено легковий автомобіль.

 

По Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії, загалом було 29 "прильотів". Окупанти пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

По Ворожбянській громаді з Росії було 30 "прильотів" з артилерії (калібру 152 мм). Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.

Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 "прильотів"). Ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури та електромережі.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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