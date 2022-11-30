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Окупанти випустили 150 боєприпасів по прикордонню Сумщини

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 00:58
Окупанти випустили 150 боєприпасів по прикордонню Сумщини
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

29 листопада ворог спрямував на прикордонні громади Сумської області 150 мін, снарядів та іншої вибухівки.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За його словами, протягом дня росіяни 6 разів обстрілювали Краснопільську громаду. Прикордонні села ворог обстрілював з артилерії (загалом 66 "прильотів" зі 152 мм і 120 мм калібрів) та мінометів (12 "прильотів").

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Внаслідок одного із обстрілів на території громади пошкоджено легковий автомобіль.

 

По Новослобідській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії, загалом було 29 "прильотів". Окупанти пошкодили 3 зерносклади, 2 трактори, 3 автомобілі, адмінбудівлю підприємства та лінії електропередач.

По Ворожбянській громаді з Росії було 30 "прильотів" з артилерії (калібру 152 мм). Внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних житлових будинків, а також електричні та газові мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Дружбівську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (13 "прильотів"). Ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури та електромережі.

Теми: Сумська областьобстрілРосія
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