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Оккупанты выпустили 150 боеприпасов по пограничью Сумщины

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 00:58
Оккупанты выпустили 150 боеприпасов по пограничью Сумщины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

29 ноября враг направил на пограничные общины Сумской области 150 мин, снарядов и другой взрывчатки.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, в течение дня россияне 6 раз обстреливали Краснопольскую громаду. Пограничные села враг обстреливал из артиллерии (всего 66 "прилетов" из 152 мм и 120 мм калибров) и минометов (12 "прилетов").

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В результате одного из обстрелов на территории громады поврежден легковой автомобиль.

 

По Новослободской громаде россияне стреляли из ствольной артиллерии, всего было 29 "прилетов". Оккупанты повредили 3 зерносклада, 2 трактора, 3 автомобиля, админздание предприятия и линии электропередач.

По Ворожбянской громаде из России было 30 "прилетов" из артиллерии (калибра 152 мм). В результате обстрела повреждены 10 частных жилых домов, а также электрические и газовые сети.

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Дружбовскую громаду россияне обстреляли из ствольной артиллерии (13 "прилетов"). Враг повредил объект критической инфраструктуры и электросети.

Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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