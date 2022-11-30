Луганские коллаборанты попросили россиян снизить темпы мобилизации: большинство шахтеров уже на фронте
Среда, 30 ноября 2022, 04:29
На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики мобилизовали более половины шахтеров.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Враг отправил на фронт 58% шахтеров "Востокуголь", на которую оккупанты записали большинство "отжатых" шахт региона.
Коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно".
Напомним: По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях юга Украины захватчики проверяют детей, которые не ходят в российские школы.
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