Луганские коллаборанты попросили россиян снизить темпы мобилизации: большинство шахтеров уже на фронте

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики мобилизовали более половины шахтеров.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг отправил на фронт 58% шахтеров "Востокуголь", на которую оккупанты записали большинство "отжатых" шахт региона.

Коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угледобывающая отрасль не остановилась окончательно".

Напомним: По данным ЦНС, на временно оккупированных территориях юга Украины захватчики проверяют детей, которые не ходят в российские школы.