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ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 6 населених пунктів – зведення

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 05:58
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 6 населених пунктів – зведення
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ

29 листопада Збройні сили відбили атаки росіян біля 6 населених пунктів Донеччини і Луганщини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

У Генштабі повідомили, що досі зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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На Сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині, а також завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони збили 3 БпЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Теми: війнаУкраїнаРосіяГенштаб
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