ВСУ отбили вражеские атаки в районах 6 населенных пунктов – сводка

29 ноября Вооруженные силы отбили атаки россиян возле 6 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, осуществили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

В Генштабе сообщили, что до сих пор сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

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На Слобожанском направлении поражения из всего спектра артиллерии получили районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирцево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка на Луганщине, а также нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельске, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополь Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневому поражению из реактивной артиллерии подвергся район населенного пункта Кизомыс. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и города Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.