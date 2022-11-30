Протягом тижня в лікарні Донецька доставили понад 720 поранених окупантів – Генштаб
Середа, 30 листопада 2022, 06:32
За минулий тиждень медичні заклади окупованого Донецька поповнили понад 720 поранених противників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ".
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Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованій Горлівці росіяни перепрофілювали одну з цивільних лікарень на військовий шпиталь. Ворог закрив доступ до шпиталю для цивільних осіб, а до хворих допускає виключно медичний персонал.