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Протягом тижня в лікарні Донецька доставили понад 720 поранених окупантів – Генштаб

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 06:32
Протягом тижня в лікарні Донецька доставили понад 720 поранених окупантів – Генштаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

За минулий тиждень медичні заклади окупованого Донецька поповнили понад 720 поранених противників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ".

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Деталі: У Генштабі також повідомили, що в окупованій Горлівці росіяни перепрофілювали одну з цивільних лікарень на військовий шпиталь. Ворог закрив доступ до шпиталю для цивільних осіб, а до хворих допускає виключно медичний персонал.

Теми: Донецькокупаціявійна
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