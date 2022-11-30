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В течение недели в больницы Донецка доставили более 720 раненых оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 06:32
В течение недели в больницы Донецка доставили более 720 раненых оккупантов – Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

За прошедшую неделю медицинские учреждения оккупированного Донецка пополнили более 720 раненых противников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецк доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск".

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Детали: В Генштабе также сообщили, что в оккупированной Горловке россияне перепрофилировали одну из гражданских больниц в военный госпиталь. Враг закрыл доступ в госпиталь для гражданских лиц, а к больным допускает исключительно медицинский персонал.

Темы: Донецкоккупациявойна
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