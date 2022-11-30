Росіяни випустили по Нікопольщині майже 30 снарядів – ОВА

Під ранок 30 листопада російські окупанти нанесли артилерійські удари по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини…

На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів".

Деталі: За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожого вогню люди не постраждали, наразі представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій.