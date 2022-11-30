Росіяни випустили по Нікопольщині майже 30 снарядів – ОВА
Середа, 30 листопада 2022, 07:47
Під ранок 30 листопада російські окупанти нанесли артилерійські удари по Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова: "Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини…
На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів".
Деталі: За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожого вогню люди не постраждали, наразі представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій.
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