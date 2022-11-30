Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни випустили по Нікопольщині майже 30 снарядів – ОВА

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 07:47
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОБСТРІЛІВ З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Під ранок 30 листопада російські окупанти нанесли артилерійські удари по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова: "Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини…

На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів".

Деталі: За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожого вогню люди не постраждали, наразі представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ФотоУ Росії оголосили в розшук адвоката Порошенка

Росіяни не роблять висновків і виснажують сили біля Бахмута – ISW

Пентагон уклав мільярдний контракт на закупівлю NASAMS для України

День ЧС-22: сенсаційна перемога Австралії, Польща у плей-оф

Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна

6 мільйонів абонентів без світла, Зеленський вимагає справедливості й зрозумілості

Усі новини...
Дніпропетровська область
Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Мирівську громаду, поранено жінку
У населені пункти Дніпропетровщини за ніч прилетіли понад 30 ворожих снарядів – ОВА
Окупанти гатили з "Градів" і важкої артилерії по громадах Дніпропетровщини – ОВА
Останні новини
09:53
Уряд Чехії підтримав продовження віз тимчасового захисту для українців до березня 2024 року
09:40
Тест-драйв Порше та "великий" переїзд заступника голови Офісу президента
09:29
інфографікаСили оборони ліквідували ще 560 окупантів – Генштаб
09:22
Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту
09:11
Розвідка Британії: РФ має проблеми з ефективністю стратегії ударів по інфраструктурі України
09:00
ФотоУ Росії оголосили в розшук адвоката Порошенка
08:36
Через потужні обстріли росіян у Херсоні повністю зникла напруга в мережі
08:16
Макрон у США розкритикував законодавчий пакет Байдена для зниження інфляції
07:46
фотоНа Дніпропетровщині ворог "накривав" громади "Градами" та важкою артилерією
07:38
У Литві почали демонтаж найбільшого меморіалу радянським військам попри позицію комітету ООН
Усі новини...