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Россияне выпустили по Никопольщине почти 30 снарядов – ОВА

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 07:47
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ОБСТРЕЛОВ ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Под утро 30 ноября российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Россияне не унимаются с обстрелами Никопольщины...

На утро накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую громаду. Туда прилетели почти 30 снарядов".

Детали: По информации председателя ОВА, в результате вражеского огня люди не пострадали, сейчас представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcия
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