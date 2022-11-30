Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни пошкодили газорозподільчий пункт біля Запоріжжя

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 07:54
Росіяни пошкодили газорозподільчий пункт біля Запоріжжя
скриншот

У ніч на середу окупанти вдарили по Запорізькому району - пошкоджено газорозподільчий пункт.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне".

Реклама:

Теми: Запорізька областьгазвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: