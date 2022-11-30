Росіяни пошкодили газорозподільчий пункт біля Запоріжжя

У ніч на середу окупанти вдарили по Запорізькому району - пошкоджено газорозподільчий пункт.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне".