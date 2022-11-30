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Росіяни пошкодили газорозподільчий пункт біля Запоріжжя

"Українська правда"Середа, 30 листопада 2022, 08:54
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У ніч на середу окупанти вдарили по Запорізькому району - пошкоджено газорозподільчий пункт.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне".

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Теми: Запорізька областьгазвійна
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