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Россияне повредили газораспределительный пункт возле Запорожья

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 08:54
скриншот

В ночь на среду оккупанты ударили по Запорожскому району - поврежден газораспределительный пункт.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Этой ночью российские уроды снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное".

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Темы: Запорожская областьгазвойна
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