Россияне повредили газораспределительный пункт возле Запорожья
Среда, 30 ноября 2022, 08:54
В ночь на среду оккупанты ударили по Запорожскому району - поврежден газораспределительный пункт.
Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно: "Этой ночью российские уроды снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное".
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