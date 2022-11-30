ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів
Середа, 30 листопада 2022, 08:42
Росія у загарбницькій війні проти України втратила близько 88 880 військових, 2 914 танків та 5 872 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 914 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 902 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 210 (+1) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7),
- крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0) од.
Дані уточнюються.