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ЗСУ за добу знищили близько 500 окупантів

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 09:42
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України втратила близько 88 880 військових, 2 914 танків та 5 872 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 914 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 902 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 210 (+1) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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