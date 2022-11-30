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ВСУ за сутки уничтожили около 500 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 30 ноября 2022, 08:42
ВСУ за сутки уничтожили около 500 оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины потеряла около 88 880 военных, 2 914 танков и 5 872 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 88 880 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 2 914 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 872 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 902 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 210 (+1) ед,
  • самолетов – 280 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6) ед,
  • специальной техники – 163 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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