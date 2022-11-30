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Залужний привітав зі святом радіотехнічні війська і розповів про кількість збитих цілей

Євген КізіловСереда, 30 листопада 2022, 08:46
Залужний привітав зі святом радіотехнічні війська і розповів про кількість збитих цілей
валерій залужний, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав з професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил та розповів, що завдяки їм Збройні сили знищують близько 80% повітряних цілей противника.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів.

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Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України!"

Деталі: Головнокомандувач згадав також про тих військових, які не дожив до перемоги. "Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами", - зазначив він.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
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