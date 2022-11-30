Залужный поздравил с праздником радиотехнические войска и рассказал о количестве сбитых целей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил и рассказал, что благодаря им Вооруженные силы уничтожают около 80% воздушных целей противника.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов.

Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!"

Детали: Главнокомандующий вспомнил также о тех военных, которые не дожили до победы. "Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", - отметил он.