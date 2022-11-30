Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный поздравил с праздником радиотехнические войска и рассказал о количестве сбитых целей

Евгений КизиловСреда, 30 ноября 2022, 09:46
валерий залужный, Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил и рассказал, что благодаря им Вооруженные силы уничтожают около 80% воздушных целей противника.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "За 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов.

Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!"

Детали: Главнокомандующий вспомнил также о тех военных, которые не дожили до победы. "Вечная память тем, кто приблизил нас к Победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", - отметил он.

Темы: ЗалужныйВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины

фотоВ Лимане задержали коллаборационистку-псевдоголову микрорайона

Разведка Британии: У РФ проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины 

ФотоВ России объявили в розыск адвоката Порошенко

Россияне не делают выводов и истощают силы возле Бахмута – ISW

Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины

Все новости...
Залужный
Залужный: От бессилия россияне воюют с больницами, мирным населением и младенцами
Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров или компромиссов
Залужный поблагодарил воинов ВСУ и напомнил высокую цену, которой освобожден Херсон
Последние новости
11:50
В Беларусь прилетела группа российских генералов и еще неизвестный VIP-борт - СМИ
11:46
Ход конем: Лавров вдруг заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
11:31
Россия убрала "калибры" из Черного моря
11:21
Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины
11:20
Какие продукты положить в тревожный рюкзак для ребенка: советы от Минздрава
11:13
Третий подозрительный пакет поступил на авиабазу в Мадриде, которая делится разведданными с Украиной
11:10
фотоС полигона в Беларуси сбежали несколько российских солдат
11:08
Могут ли продлить рабочий день и отменить выходные учителям – ответили в профсоюзе МОН
11:00
ДТЭК добавил к отключениям света 750 столичных домов: причина
10:59
Лаврову привиделось, что ОБСЕ корректировала удары по Луганску и Донецку
Все новости...