У Росії знову масштабна пожежа на нафтобазі
Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами.
Джерело: РБК із посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза, російські пабліки в Telegram
Пряма мова Богомаза: "На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 одииниць техніки, зокрема пожежний поїзд".
Деталі: Пізніше губернатор додав, що пожежу локалізували, триває гасіння.
У Telegram-каналах публікують фото і відео з місця події.
Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. Відео з Telegram-каналу РБК pic.twitter.com/6aZzaLMp5y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 30, 2022ВІДЕО ДНЯ
Ще пізніше російські ЗМІ написали, що вогонь загасили.
Причину загоряння не повідомляють.