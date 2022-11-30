У Росії знову масштабна пожежа на нафтобазі

Пожежа у Брянської області. Фото з Telegram Colonelcassad

Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами.

Джерело: РБК із посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза, російські пабліки в Telegram

Пряма мова Богомаза: "На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 одииниць техніки, зокрема пожежний поїзд".

Деталі: Пізніше губернатор додав, що пожежу локалізували, триває гасіння.

У Telegram-каналах публікують фото і відео з місця події.

Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. Відео з Telegram-каналу РБК pic.twitter.com/6aZzaLMp5y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 30, 2022

Ще пізніше російські ЗМІ написали, що вогонь загасили.

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Причину загоряння не повідомляють.