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У Росії знову масштабна пожежа на нафтобазі

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 10:02
Пожежа у Брянської області. Фото з Telegram Colonelcassad

Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами.

Джерело: РБК із посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза, російські пабліки в Telegram  

Пряма мова Богомаза: "На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м. До гасіння залучено понад 80 осіб та 30 одииниць техніки, зокрема пожежний поїзд".

Деталі: Пізніше губернатор додав, що пожежу локалізували, триває гасіння.

У Telegram-каналах публікують фото і відео з місця події.

Ще пізніше російські ЗМІ написали, що вогонь загасили.

ВІДЕО ДНЯ

Причину загоряння не повідомляють.

Теми: Росіяпожежанафта
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