В России снова масштабный пожар на нефтебазе
Утром 30 ноября в Суражском районе Брянской области, граничащей с Украиной, произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами.
Источник: РБК со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза, российские паблики в Telegram
Прямая речь Богомаза: "На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд".
Детали: Позже губернатор добавил, что пожар локализировали, продолжается тушение.
В Telegram-каналах публикуют фото и видео с места события.
Вранці 30 листопада в Суразькому районі Брянської області, що межує з Україною, сталася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами. Відео з Telegram-каналу РБК pic.twitter.com/6aZzaLMp5y— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 30, 2022
Еще позже российские СМИ написали, что огонь потушили.
Причина возгорания не сообщается.