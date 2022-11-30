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В России снова масштабный пожар на нефтебазе

Ирина БалачукСреда, 30 ноября 2022, 09:02
В России снова масштабный пожар на нефтебазе
Пожар в Брянской области. Фото из Telegram Colonelcassad

Утром 30 ноября в Суражском районе Брянской области, граничащей с Украиной, произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами.

Источник: РБК со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза, российские паблики в Telegram   

Прямая речь Богомаза: "На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд".

Детали: Позже губернатор добавил, что пожар локализировали, продолжается тушение.

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В Telegram-каналах публикуют фото и видео с места события.

Еще позже российские СМИ написали, что огонь потушили.

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Причина возгорания не сообщается.

Темы: Росcияпожарнефть
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