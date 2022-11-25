СБУ обшукала УПЦ МП на Буковині: методички з Москви і росіяни в рясах
Служба безпеки провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури.
Джерело: СБУ у Telegram
Дослівно СБУ: "У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення".
Деталі: У цих листах представники РПЦ ставили завдання дезінформувати прихожан щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Вони вимагали від священників УПЦ МП заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.
Також СБУ знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримувати окупантів.
У комп’ютерах керівництва єпархії виявили фото посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Зокрема, посвідка "героя Росії", підписану міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.
СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.
Передісторія:
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
- У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
- Крім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукали ДРГ і зброю.
- Раніше на території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.
- Пізніше СБУ повідомила, що оглянула 350 споруд УПЦ МП і знайшла підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків.