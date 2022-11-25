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СБУ обшукала УПЦ МП на Буковині: методички з Москви і росіяни в рясах

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 14:06
СБУ обшукала УПЦ МП на Буковині: методички з Москви і росіяни в рясах
Фото СБУ

Служба безпеки провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП і виявила документи, які підтверджують наявність у її керівників російського громадянства, методички Москви щодо проведення служб і величезні партії прокремлівської літератури.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення". 

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Деталі: У цих листах представники РПЦ ставили завдання дезінформувати прихожан щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Вони вимагали від священників УПЦ МП заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо. 

 

Також СБУ знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримувати окупантів. 

 

У комп’ютерах керівництва єпархії виявили фото посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Зокрема, посвідка "героя Росії", підписану міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році. 

ВІДЕО ДНЯ
 

СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. 

 

Передісторія:

Теми: СБУУПЦ МПРосіяЧернівецька область
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