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СБУ пришла в Мукачевскую епархию УПЦ МП

Евгений КизиловСреда, 30 ноября 2022, 10:17
фото с места события, итсочник: сбу

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (Московского патриархата) на Закарпатье.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: В спецслужбе сообщили, что мероприятия проходят совместно с патрульной полицией и военной службой правопорядка в рамках борьбы с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине.

Дословно: "В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

Больше деталей: Согласно сообщению, в Мукачево бойцы СБУ вместе с представителями церкви:

  • проводят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В спецслужбе подчеркнули, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и проводятся для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
  • недопущения использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и тому подобное;
  • обеспечение безопасности населения от провокаций и террористических актов.

Дословно: "Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины".

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Что предшествовало: В последнее время СБУ активно обыскивает церкви Московского патриархата по всей Украине.

В частности, 25 ноября Служба безопасности провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП и обнаружила документы, подтверждающие наличие у ее руководителей российского гражданства, методички Москвы по проведению служб и огромные партии прокремлевской литературы.

Темы: СБУцерковьРосcия
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