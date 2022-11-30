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У російській Пермі горить ТЕЦ

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 09:37
У російській Пермі горить ТЕЦ
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ "БАЗИ"

Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм.

Джерело: російське пропагандистське видання RT, "База" в Telegram

Деталі: У місцевих пабліках постять відео пожежі. Над містом видно величезні клуби диму. 

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РИА Новости відзначають, що це найбільша ТЕЦ у Пермі.

Про причини загоряння не повідомляють.

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За інформацією "Бази", на площі 1500 квадратних метрів горить покрівля цеху. 

 
Фото з telegram-каналу "Бази"

До території ТЕЦ стягнули всі служби міста, евакуювали 500 осіб. Повідомляється, що є загроза перекидання вогню на інші будівлі.

Передісторія: 

Теми: Росіяпожежа
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