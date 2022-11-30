В российской Перми горит ТЭЦ
Среда, 30 ноября 2022, 09:37
Утром 30 ноября российские СМИ сообщили о пожаре на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь.
Источник: российское пропагандисткое издание RT, "База" в Telegram
Детали: В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.
Реклама:
РИА Новости отмечают, что это самая большая ТЭЦ в Перми.
Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм. Відео з Telegram-каналу RT pic.twitter.com/40UV1Ynytt— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 30, 2022
О причинах возгорания не сообщается.
ВИДЕО ДНЯ
По информации "Базы", на площади 1500 квадратных метров горит кровля цеха.
К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.
Предыстория:
- Утром 30 ноября в Суражском районе Брянской области, граничащей с Украиной, произошел пожар на резервуарах с нефтепродуктами.