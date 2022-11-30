В российской Перми горит ТЭЦ

Утром 30 ноября российские СМИ сообщили о пожаре на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь.

Источник: российское пропагандисткое издание RT, "База" в Telegram

Детали: В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.

Реклама:

РИА Новости отмечают, что это самая большая ТЭЦ в Перми.

Вранці 30 листопада російські ЗМІ повідомили про пожежу на одній із ТЕЦ у російському місті Перм. Відео з Telegram-каналу RT pic.twitter.com/40UV1Ynytt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 30, 2022

О причинах возгорания не сообщается.

ВИДЕО ДНЯ

По информации "Базы", на площади 1500 квадратных метров горит кровля цеха.

Фото Из telegram-канала "БазЫ"

К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.

Предыстория: