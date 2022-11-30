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В российской Перми горит ТЭЦ

Ирина БалачукСреда, 30 ноября 2022, 10:37
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "БАЗЫ"

Утром 30 ноября российские СМИ сообщили о пожаре на одной из ТЭЦ в российском городе Пермь.

Источник: российское пропагандисткое издание RT, "База" в Telegram

Детали: В местных пабликах постят видео пожара. Над городом видны огромные клубы дыма.

РИА Новости отмечают, что это самая большая ТЭЦ в Перми.

О причинах возгорания не сообщается.

По информации "Базы", на площади 1500 квадратных метров горит кровля цеха.  

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Фото Из telegram-канала "БазЫ"

К территории ТЭЦ стянуты все службы города, эвакуированы 500 человек. Сообщается, что есть угроза перехода огня на другие здания.

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Темы: Росcияпожар
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