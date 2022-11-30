Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти за добу убили 5 цивільних в Україні

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 11:21
Інфографіка з Telegram Тимошенка

За минулу добу російські окупанти убили 5 та поранили 21 мешканця України.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 29 листопада: Донецька область – 5 загиблих, 15 поранених".

Деталі: Кириленко уточнив, що 2 людей росіяни убили у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині загинуло щонайменше 1 235 осіб та  щонайменше 2 662 людини отримали поранення. Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також, за словами представника ОП, окупанти за добу 29 листопада поранили 1 мешканця Дніпропетровської області, 1 – Харківської області (на міні) та 4 – Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Європейці і далі підтримують вступ України в ЄС, підтримка постачання зброї знизилась до 50%

Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки

фотоУ Лимані затримали колаборантку-псевдоголову мікрорайону

Розвідка Британії: РФ має проблеми з ефективністю стратегії ударів по інфраструктурі України

ФотоУ Росії оголосили в розшук адвоката Порошенка

Росіяни не роблять висновків і виснажують сили біля Бахмута – ISW

Усі новини...
Україна
ПриватБанк з 1 грудня збільшує дохідність депозитів у гривні
Нижня палата парламенту Чехії дозволила навчання українських військових у країні
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 6 населених пунктів – зведення
Останні новини
13:17
Курс валют на 1 грудня: гривня зміцнилась відносно долара та євро
13:16
Тимошенко з ОП їздить на "Porsche" останньої моделі і переконує, що взяв покататись
12:54
"Поштовий тероризм" в Іспанії: підозрілі пакети надійшли прем’єру і Міноборони
12:53
фотоУ ДСНС показали справжню зиму на високогір'ї Карпат
12:50
Військові попередили про загрозу ракетних ударів найближчим часом
12:47
фотоСБУ перевірила жіночий монастир УПЦ МП, де закликали до "пробуждения матушки-Руси"
12:44
Головний інженер на ЗАЕС зрадив Україну і співпрацює з росіянами – "Енергоатом"
12:42
Підстав для зміни офіційного курсу долара нема – голова НБУ
12:40
Їхав по молоко: на Сумщині через обстріл росіян загинув підліток
12:22
Європейці і далі підтримують вступ України в ЄС, підтримка постачання зброї знизилась до 50%
Усі новини...