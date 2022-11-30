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Окупанти за добу убили 5 цивільних в Україні

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 10:21
Окупанти за добу убили 5 цивільних в Україні
Інфографіка з Telegram Тимошенка

За минулу добу російські окупанти убили 5 та поранили 21 мешканця України.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 29 листопада: Донецька область – 5 загиблих, 15 поранених".

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Деталі: Кириленко уточнив, що 2 людей росіяни убили у Бахмуті, 2 у Дробишевому та 1 у Лимані.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині загинуло щонайменше 1 235 осіб та  щонайменше 2 662 людини отримали поранення. Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також, за словами представника ОП, окупанти за добу 29 листопада поранили 1 мешканця Дніпропетровської області, 1 – Харківської області (на міні) та 4 – Херсонської області.

Теми: Українавійнажертви
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