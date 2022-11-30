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Оккупанты за сутки убили 5 гражданских в Украине

Ирина БалачукСреда, 30 ноября 2022, 10:21
Оккупанты за сутки убили 5 гражданских в Украине
Инфографика из Telegram Тимошенко

За минувшие сутки российские оккупанты убили 5 и ранили 21 жителя Украины.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram 

Прямая речь Тимошенко: "Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 29 ноября: Донецкая область – 5 погибших, 15 раненых".

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Детали: Кириленко уточнил, что 2 человек россияне убили в Бахмуте, 2 в Дробышево и 1 в Лимане.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли по меньшей мере 1 235 человек и по меньшей мере 2 662 человека получили ранения. Кириленко уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Также, по словам представителя ОП, оккупанты за сутки 29 ноября ранили 1 жителя Днепропетровской области, 1 – Харьковской области (на мине) и 4 – Херсонской области.

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Темы: Украинавойнажертвы
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