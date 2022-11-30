Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил радіотехнічним військам

Соцмережа Facebook заблокувала допис командування Повітряних сил із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ.

Джерело: акаунт командування ПС, скриншот, наданий УП, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Деталі: У середу 30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

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Привітання Олещука було оприлюднене на офіційній сторінці командування, але за кілька годин було заблоковане з мотивацією "порушує стандарти спільноти щодо мови ворожнечі".

У пресслужбі Повітряних сил неабияк обурилися цьому факту.

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Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомлення було опубліковано о 6.10, а о 10.30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.

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Привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!" замінене на утилізацію ворога, а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".

Оригінал привітання можна знайти у Telegram-каналі Повітряних сил.

Нагадаємо: Facebook неодноразово банив пости зі згадуванням незаконної воєнної агресії Росіїйської Федерації.