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Facebook заблокировал поздравление командующего Воздушных сил радиотехническим войскам

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 11:35
Николай Олещук. фото Воздушных сил

Соцсеть Facebook заблокировала сообщение командования Воздушных сил с поздравлением генерал-лейтенанта Николая Олещука воинам радиотехнических войск.

Источник: аккаунт командования ВС, скриншот, предоставленный УП, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: В среду 30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Поздравление Олещука было обнародовано на официальной странице командования, но через несколько часов было заблокировано с мотивацией "нарушает стандарты сообщества о языке вражды".

В пресс-службе Воздушных сил изрядно возмутились этому факту.

Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, сообщение было опубликовано в 6.10, а в 10.30 забанено. За это время оно собрало более 200 репостов и тысячи просмотров.

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Поздравление было обнародовано еще раз с несколькими коррективами. В частности формулировка "эффективной утилизации российской нечисти в воздухе!" заменена на утилизацию врага, а фраза "одичавшего русского мира" на "руzzкого мира".

Оригинал поздравления можно найти в Telegram-канале Воздушных сил.

Напомним: Facebook неоднократно банил посты с упоминанием незаконной военной агрессии Российской Федерации.

Темы: Воздушные силы ВСУсоцсетивойна
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