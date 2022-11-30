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Одеська міськрада нарешті погодилася знести пам’ятник Катерині

Альона Мазуренко Середа, 30 листопада 2022, 10:55
Одеська міськрада нарешті погодилася знести пам’ятник Катерині
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ ОДЕСА"

Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Пряма мова: "Чудові новини з Одеси. Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Єкатерині. Нарешті! "Русскому міру" не місце в українській Одесі".

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Деталі: Згідно із інформацією нардепа, відповідне рішення підтримали 43 голосами. 

Проти відповідного рішення ніхто не голосував. 

Крім того, міська влада погодилася демонтувати пам’ятник Олександру Суворову - 41 голос "за".

ВІДЕО ДНЯ

На сайті міста повідомили, що пам’ятники "Засновникам Одеси" та О.Суворову будуть тимчасово перенесені до Одеського художнього музею.

Це рішення також прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов: "Наш музей дуже відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі" .

Що цьому передувало: 

  • Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, на скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.
  • Більшість одеситів в опитуванні підтримали демонтаж пам'ятника. Крім того, Труханов, який раніше був проти знесення пам'ятника, повідомив, що також проголосує "за" демонтаж.
  • 28 вересня в Одеській міській раді не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника.

Теми: ОдесакультураТруханов
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