Одеська міськрада нарешті погодилася знести пам’ятник Катерині

Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II.

Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram

Пряма мова: "Чудові новини з Одеси. Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Єкатерині. Нарешті! "Русскому міру" не місце в українській Одесі".

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Деталі: Згідно із інформацією нардепа, відповідне рішення підтримали 43 голосами.

Проти відповідного рішення ніхто не голосував.

Крім того, міська влада погодилася демонтувати пам’ятник Олександру Суворову - 41 голос "за".

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На сайті міста повідомили, що пам’ятники "Засновникам Одеси" та О.Суворову будуть тимчасово перенесені до Одеського художнього музею.

Це рішення також прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов: "Наш музей дуже відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі" .

Що цьому передувало: