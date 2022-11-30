Одеська міськрада нарешті погодилася знести пам’ятник Катерині
Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II.
Джерело: нардеп Олексій Гончаренко в Telegram
Пряма мова: "Чудові новини з Одеси. Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Єкатерині. Нарешті! "Русскому міру" не місце в українській Одесі".
Деталі: Згідно із інформацією нардепа, відповідне рішення підтримали 43 голосами.
Проти відповідного рішення ніхто не голосував.
Крім того, міська влада погодилася демонтувати пам’ятник Олександру Суворову - 41 голос "за".
На сайті міста повідомили, що пам’ятники "Засновникам Одеси" та О.Суворову будуть тимчасово перенесені до Одеського художнього музею.
Це рішення також прокоментував мер Одеси Геннадій Труханов: "Наш музей дуже відомий не тільки в Україні, а й в усьому світі" .
Що цьому передувало:
- Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами. Зокрема, на скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.
- Більшість одеситів в опитуванні підтримали демонтаж пам'ятника. Крім того, Труханов, який раніше був проти знесення пам'ятника, повідомив, що також проголосує "за" демонтаж.
- 28 вересня в Одеській міській раді не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника.