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Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 10:55
Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине
ФОТО: "СУСПІЛЬНЕ ОДЕСА"

Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Отличные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец-то! "Русскому миру" не место в украинской Одессе".

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Детали: Согласно информации нардепа, соответствующее решение поддержали 43 голосами. 

Против соответствующего решения никто не голосовал.

Кроме того, городские власти согласились демонтировать памятник Александру Суворову - 41 голос "за".

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На сайте города сообщили, что памятники "Основателям Одессы" и Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

Это решение также прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов: "Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всем мире".

Что этому предшествовало: 

  • Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, на скульптуру Екатерины II в Одессе надели черный пакет.
  • Большинство одесситов в опросе поддержали демонтаж памятника. Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проголосует "за" снос.
  • 28 сентября в Одесском городском совете не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника.

Темы: ОдессакультураТруханов
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