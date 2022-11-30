Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине

Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Отличные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец-то! "Русскому миру" не место в украинской Одессе".

Детали: Согласно информации нардепа, соответствующее решение поддержали 43 голосами.

Против соответствующего решения никто не голосовал.

Кроме того, городские власти согласились демонтировать памятник Александру Суворову - 41 голос "за".

На сайте города сообщили, что памятники "Основателям Одессы" и Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

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Это решение также прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов: "Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всем мире".

Что этому предшествовало: