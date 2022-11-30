Одесский горсовет наконец-то согласился снести памятник Екатерине
Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II.
Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь: "Отличные новости из Одессы. Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине. Наконец-то! "Русскому миру" не место в украинской Одессе".
Детали: Согласно информации нардепа, соответствующее решение поддержали 43 голосами.
Против соответствующего решения никто не голосовал.
Кроме того, городские власти согласились демонтировать памятник Александру Суворову - 41 голос "за".
На сайте города сообщили, что памятники "Основателям Одессы" и Суворову будут временно перенесены в Одесский художественный музей.
Это решение также прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов: "Наш музей очень известен не только в Украине, но и во всем мире".
Что этому предшествовало:
- Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, на скульптуру Екатерины II в Одессе надели черный пакет.
- Большинство одесситов в опросе поддержали демонтаж памятника. Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что проголосует "за" снос.
- 28 сентября в Одесском городском совете не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника.