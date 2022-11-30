В Запорожской области "горячо": россияне перемещают больницу из Пологов в Мариуполь – Федоров
Среда, 30 ноября 2022, 11:09
Российские оккупанты вывозят оборудование из больницы в прифронтовых Пологах в оккупированный Мариуполь на Донетчине, потому что на Запорожском направлении "становится слишком горячо".
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Россияне решили передислоцировать больницу с временно оккупированных Полог в Мариуполь".
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Детали: По его словам, местные жители сообщают, что оккупанты вывозят из больницы "все, что уцелело", вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди.