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В Запорожской области "горячо": россияне перемещают больницу из Пологов в Мариуполь – Федоров

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 12:09
Запорожская и Донецкая области, скрин с сайта deepstate

Российские оккупанты вывозят оборудование из больницы в прифронтовых Пологах в оккупированный Мариуполь на Донетчине, потому что на Запорожском направлении "становится слишком горячо".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Россияне решили передислоцировать больницу с временно оккупированных Полог в Мариуполь". 

Детали: По его словам, местные жители сообщают, что оккупанты вывозят из больницы "все, что уцелело", вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРОВА

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Темы: Запорожская областьМариупольоккупациямедицина
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