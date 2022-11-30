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Генштаб про втрати ЗСУ у війні з РФ: Цифри закриті, але агресор має понести покарання

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 12:23
Богдан Сеник. фото "УКрінформу""

Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії, водночас наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

Джерело: керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП

Деталі: На прохання УП прокоментувати оцінку втрат України у війні проти РФ (у 100 тисяч військових), озвучену главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, у Генштабі нагадали, що втрати військових є закритою інформацією.

Пряма мова Сеника: "Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу.

Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України".

Нагадаємо: Втрати армії на війні бувають безповоротними (загиблі) та санітарними (поранені та травмовані).

У зверненні глави Єврокомісії про оцінку втрат України у війні не вказувалося, на основі чиїх даних було зроблено таку оцінку.

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Більше того, після поширення новин щодо цієї оцінки з оприлюдненого звернення фон дер Ляєн вилучили згадку про те, що Україна втратила у війні з Росією 100 тисяч військових.

Ще пізніше директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені головою ЄК дані про втрати України під час війни включають поранених та загиблих.

Теми: війнаГенштабармія
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