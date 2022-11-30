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Генштаб о потерях ВСУ в войне с РФ: Цифры закрытые, но агрессор должен понести наказание

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 11:23
Генштаб о потерях ВСУ в войне с РФ: Цифры закрытые, но агрессор должен понести наказание
Богдан Сеник. фото "УКрінформа""

Генеральный штаб ВСУ не может озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России, в то же время подчеркивает необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Источник: руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в комментарии УП

Детали: На просьбу УП прокомментировать оценку потерь Украины в войне против РФ (в 100 тысяч военных), озвученную главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в Генштабе напомнили, что потери военных являются закрытой информацией.

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Прямая речь Сеника: "Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. В то же время, если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа.

Нужно делать все для того, чтобы на скамье подсудимых оказались все ответственные за потери гражданских и военных граждан Украины".

Напомним: Потери армии на войне бывают безвозвратными (погибшие) и санитарными (раненые и травмированные).

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В обращении главы Еврокомиссии об оценке потерь не указывалось, на основе чьих данных была сделана такая оценка.

Более того, после распространения новостей относительно этой оценки из обнародованного обращения фон дер Ляйен изъяли упоминание о том, что Украина потеряла в войне с Россией 100 тысяч военных.

Еще позже директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что озвученные главой ЕК данные о потерях Украины во время войны включают раненых и погибших.

Темы: войнаГенштабармия
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