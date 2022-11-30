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Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині: загинув підліток

Євген КізіловСереда, 30 листопада 2022, 11:40
Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині: загинув підліток
фото обстріляної лікарні, джерело: тимошенко

Російські загарбники обстріляли лікарню в Білопіллі Сумської області, через що загинув підліток.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram

Пряма мова: "Сумська область, 30.11.22. Вранці рф обстріляли лікарню в Білопіллі. Загинув підліток. Пошкоджено поруч розташовані будинки, автомобілі".

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Деталі: За словами чиновника, лише за останню добу росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів прикордонних територій Сумської області.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі.

Інших жертв немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 15:35: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що через ворожі обстріли у Білопільській громаді пошкоджені газові мережі. 97 будинків нині залишаються без газопостачання. Комунальники лагодять пошкоджені мережі.

Теми: Сумська областьРосіявійнажертви
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