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Россияне обстреляли больницу на Сумщине: погиб подросток

Евгений КизиловСреда, 30 ноября 2022, 11:40
Россияне обстреляли больницу на Сумщине: погиб подросток
фото обстрелянной больницы, источник: тимошенко

Российские захватчики обстреляли больницу в Белополье Сумской области, из-за чего погиб подросток.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Сумская область, 30.11.22. Утром рф обстреляли больницу в Белополье. Погиб подросток. Повреждены рядом расположенные дома, автомобили".

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Детали: По словам чиновника, только за последние сутки россияне совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов приграничных территорий Сумской области.

В результате этих обстрелов повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, частные автомобили и административные здания.

Других жертв нет.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 15:35: Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за вражеских обстрелов в Белопольской громаде повреждены газовые сети. 97 домов сейчас остаются без газоснабжения. Коммунальщики чинят поврежденные сети.

Темы: Сумская областьРосcиявойнажертвы
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