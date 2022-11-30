В России запретят митинги у органов власти и не только

Совет федерации РФ одобрил закон о запрете митингов зданий органов публичной власти, церквей, вокзалов и школ.

Источник: РИА Новости

Детали: В частности, митинги будут запрещены в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, на земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в портах, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц.

Кроме того, запрет распространится на территории вблизи объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Также каждый регион может вводить собственные запреты на собрания, митинги и демонстрации, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".

Напомним: Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.