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СБУ затримала колаборантку з Херсонщини, яка намагалась втекти за кордон

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 13:49
фото СБУ

Під час контрдиверсійних заходів у Вінницькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила ворожу поплічницю.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Вінницької області

Деталі: Зловмисницею виявилась мешканка Берислава, яка після захоплення українського міста активно співпрацювала з місцевою окупаційною адміністрацією.

За даними слідства, підозрювана протягом березня – серпня 2022 року, коли Херсонська область була окупована російськими військами, перейшла на бік ворога і добровільно надавала допомогу підрозділам збройних сил РФ та окупаційній адміністрації.

Встановлено, що вона передавала до створеної агресором "воєнної комендатури" списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам.

Отримані відомості ворог використав для проведення масових "облав" на помешкання місцевих жителів та викрадення людей, зазначають у спецслужбі.

Від потерпілих вимагали "зізнання" у сфабрикованих справах. У разі відмови – застосовували тортури і погрожували вбивством.

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Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам орієнтуватися на місцевості і вказувала найкоротші шляхи до населених пунктів Бериславського району для його захоплення.

Також вона сприяла у "розквартируванні" російських окупаційних підрозділів в оселях українців, які перебували на підконтрольній українській владі території.

При цьому сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї загарбників.

Після звільнення частини регіону вона намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя, зазначають в  СБУ.

Водночас вказано, що СБівці своєчасно встановили її місцезнаходження на території Вінниччини і затримали поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

 

Під час обшуку у затриманої виявлено мобільний телефон із доказами листування з представниками окупаційного органу.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вказані злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Теми: СБУХерсонська областьпрокуратурадержзрада
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