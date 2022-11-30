Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала коллаборационистку с Херсонщины, которая пыталась сбежать за границу

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 12:49
СБУ задержала коллаборационистку с Херсонщины, которая пыталась сбежать за границу
фото СБУ

Во время контрдиверсионных мероприятий в Винницкой области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражескую пособницу.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Винницкой области

Детали: Злоумышленницей оказалась жительница Берислава, которая после захвата украинского города активно сотрудничала с местной оккупационной администрацией.

Реклама:

По данным следствия, подозреваемая в течение марта - августа 2022 года, когда Херсонская область была оккупирована российскими войсками, перешла на сторону врага и добровольно оказывала помощь подразделениям вооруженных сил РФ и оккупационной администрации.

Установлено, что она передавала в созданную агрессором "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли оказать сопротивление захватчикам.

Полученные сведения враг использовал для проведения массовых "облав" на квартиры местных жителей и похищения людей, отмечают в спецслужбе.

ВИДЕО ДНЯ

От потерпевших требовали "признания" в сфабрикованных делах. В случае отказа - применяли пытки и угрожали убийством.

Кроме этого, злоумышленница помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути к населенным пунктам Бериславского района для его захвата.

Также она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинской власти территории.

При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия захватчиков.

После освобождения части региона она пыталась бежать за границу, чтобы избежать правосудия, отмечают в СБУ.

В то же время указано, что представители СБУ своевременно установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры.

 

Во время обыска у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителями оккупационного органа.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: СБУХерсонская областьпрокуратурагосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: