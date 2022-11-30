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СБУ задержала коллаборационистку с Херсонщины, которая пыталась сбежать за границу

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 13:49
фото СБУ

Во время контрдиверсионных мероприятий в Винницкой области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила вражескую пособницу.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Винницкой области

Детали: Злоумышленницей оказалась жительница Берислава, которая после захвата украинского города активно сотрудничала с местной оккупационной администрацией.

По данным следствия, подозреваемая в течение марта - августа 2022 года, когда Херсонская область была оккупирована российскими войсками, перешла на сторону врага и добровольно оказывала помощь подразделениям вооруженных сил РФ и оккупационной администрации.

Установлено, что она передавала в созданную агрессором "военную комендатуру" списки участников АТО и других граждан, которые потенциально могли оказать сопротивление захватчикам.

Полученные сведения враг использовал для проведения массовых "облав" на квартиры местных жителей и похищения людей, отмечают в спецслужбе.

От потерпевших требовали "признания" в сфабрикованных делах. В случае отказа - применяли пытки и угрожали убийством.

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Кроме этого, злоумышленница помогала оккупантам ориентироваться на местности и указывала кратчайшие пути к населенным пунктам Бериславского района для его захвата.

Также она способствовала в "расквартировании" российских оккупационных подразделений в домах украинцев, которые находились на подконтрольной украинской власти территории.

При этом сама предложила использовать три собственных гаражных помещения для базирования военной техники и складирования оружия захватчиков.

После освобождения части региона она пыталась бежать за границу, чтобы избежать правосудия, отмечают в СБУ.

В то же время указано, что представители СБУ своевременно установили ее местонахождение на территории Винницкой области и задержали вблизи одного из местных объектов критической инфраструктуры.

 

Во время обыска у задержанной обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителями оккупационного органа.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: СБУХерсонская областьпрокуратурагосизмена
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