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У Чорному морі чергує російський корабель з "Калібрами"

Євген КізіловСереда, 30 листопада 2022, 13:09
У Чорному морі чергує російський корабель з Калібрами
ілюстративне фото, Getty Images

Станом на середу 30 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у 8 ракет.

Джерело: Військово-морські сили України у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

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У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв "Калібрів", загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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