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В Черном море дежурит российский корабль с "Калибрами"

Евгений КизиловСреда, 30 ноября 2022, 13:09
В Черном море дежурит российский корабль с Калибрами
иллюстративное фото, Getty Images

По состоянию на среду 30 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, один из которых – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 8 ракет.

Источник: Военно-морские силы Украины в Facebook

Детали: Согласно сообщению, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.

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В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей "Калибров", общий залп – 76 ракет.

По данным ВМС, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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