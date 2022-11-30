В Черном море дежурит российский корабль с "Калибрами"
Среда, 30 ноября 2022, 13:09
По состоянию на среду 30 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, один из которых – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 8 ракет.
Источник: Военно-морские силы Украины в Facebook
Детали: Согласно сообщению, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль.
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В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей "Калибров", общий залп – 76 ракет.
По данным ВМС, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.
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