Силовики вирахували киянина, який "замінував" Офіс президента

У Києві встановили прихильника "руского міра", який "замінував" будівлю Офісу президента України, йому повідомлено про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Деталі: Ввечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента України по вулиці Банковій у Києві.

Правоохоронці оперативно встановили особу "мінера" та затримали його.

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

За місцем проживання підозрюваного, який виявився прихильником "руского міра", вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неправдиве повідомлення про "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

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Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень.

Санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі.