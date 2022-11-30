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Силовики вирахували киянина, який "замінував" Офіс президента

Валентина РоманенкоСереда, 30 листопада 2022, 13:55
Силовики вирахували киянина, який замінував Офіс президента
фото прокуратури

У Києві встановили прихильника "руского міра", який "замінував" будівлю Офісу президента України, йому повідомлено про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Повідомлено про підозру 51-річному киянину за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

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Деталі: Ввечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента України по вулиці Банковій у Києві.

Правоохоронці оперативно встановили особу "мінера" та затримали його.

 

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії.

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За місцем проживання підозрюваного, який виявився прихильником "руского міра", вилучено мобільний телефон із сім-картою, за допомогою яких він зробив неправдиве повідомлення про "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

 
 

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Перевіряється причетність підозрюваного до інших правопорушень.

Санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі.

Теми: Київпрокуратура
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