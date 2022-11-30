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Силовики вычислили киевлянина, который "заминировал" Офис президента

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 13:55
Силовики вычислили киевлянина, который заминировал Офис президента
фото прокуратуры

В Киеве установили сторонника "русского мира", который "заминировал" здание Офиса президента Украины, ему сообщено о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Сообщено о подозрении 51-летнему киевлянину за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти.

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Детали: Вечером 28 ноября 2022 года неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции "102" о заминировании здания Офиса президента Украины по улице Банковой в Киеве.

Правоохранители оперативно установили личность "минера" и задержали его.

 

Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

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По месту жительства подозреваемого, который оказался сторонником "русского мира", изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о "минировании", а также коммунистическая символика и георгиевские ленты.

 
 

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям.

Санкция статьи предусматривает наказание - от 4 до 8 лет лишения свободы.

Темы: Киевпрокуратура
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